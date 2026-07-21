Stragi del sabato sera | quando il comportamento del trasportato è colpevole quanto il conducente?

Da quifinanza.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In caso di incidenti stradali con lesioni, il risarcimento spetta di norma al trasportato, salvo che il suo comportamento abbia contribuito causalmente al danno. Se il trasportato agisce in modo omissivo o attivo che favorisce l’incidente, può perdere il diritto al risarcimento. La responsabilità del trasportato si valuta in relazione al suo ruolo nel causare o aggravare il danno, parallela a quella del conducente.

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Da decenni qualsiasi trasportato, in caso di sinistro con lesioni, aveva diritto al risarcimento, salvo un suo comportamento omissivo o commissivo che per il principio del “nesso di causalità” avesse contribuito attivamente al danno fisico dallo stesso patito. Solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza per ora isolata, ha ampliato il novero delle condotte del trasportato passibili di valutazione in ordine all’accettazione del rischio che il guidatore del veicolo dovesse porre in essere. L’allarme sociale delle “stragi del sabato sera”. In particolare, l’allarme sociale provocato dalle “stragi del sabato sera” causate dall’abuso di alcol ha portato gli “Ermellini” ad attuare un’ interpretazione estensiva dell’art. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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