Da decenni qualsiasi trasportato, in caso di sinistro con lesioni, aveva diritto al risarcimento, salvo un suo comportamento omissivo o commissivo che per il principio del “nesso di causalità” avesse contribuito attivamente al danno fisico dallo stesso patito. Solo recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con una sentenza per ora isolata, ha ampliato il novero delle condotte del trasportato passibili di valutazione in ordine all’accettazione del rischio che il guidatore del veicolo dovesse porre in essere. L’allarme sociale delle “stragi del sabato sera”. In particolare, l’allarme sociale provocato dalle “stragi del sabato sera” causate dall’abuso di alcol ha portato gli “Ermellini” ad attuare un’ interpretazione estensiva dell’art. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stragi del sabato sera: quando il comportamento del trasportato è colpevole quanto il conducente?

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