Sono stati allestiti posti di blocco e controlli con test antidroga lungo le strade principali, concentrandosi sulle ore serali e notturne. Le forze dell'ordine verificano la presenza di sostanze stupefacenti tra i conducenti, con l’obiettivo di prevenire incidenti gravi nei fine settimana. Le operazioni coinvolgono pattuglie mobili e postazioni fisse, con l’uso di apparecchiature per analizzare rapidamente i campioni di saliva.

Una campagna di controlli mirati, per fermare chi si mette al volante sotto l’effetto di droga e alcol. Quest’estate la polizia locale rafforzerà i servizi di pattuglia sulle strade di Santarcangelo alla sera, in particolare durante i weekend, per prevenire incidenti provocati dall’abuso di droga e alcol. È uno degli obiettivi dichiarati di Valma safe driving, il nuovo progetto per la sicurezza stradale del’Unione Valmarecchia (l’ente sovracomunale, dal quale dipende la polizia locale), che ha ottenuto anche un cospicuo contributo dalla Regione. Tra le attività previste dal progetto c’è anche l’intensificazione dei controlli sulle strade nelle ore serali e notturne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Posti di blocco e drogatest contro le stragi del sabato

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