Treni del sabato sera | quando la mobilità sostenibile si scontra con l’assenza di regole

Da brindisireport.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il servizio di treni del sabato sera permette di raggiungere Brindisi senza usare l’auto, evitando traffico e problemi di parcheggio. Tuttavia, manca ancora una regolamentazione chiara che garantisca la sicurezza e l’organizzazione del servizio. La proposta invita a usare il treno come alternativa sostenibile, ma l’assenza di norme precise può creare criticità nella gestione di questa mobilità notturna.

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SAN PIETRO VERNOTICO - L’idea è ottima. Lasciare l’auto a casa, prendere il treno e trascorrere una serata a Brindisi senza preoccuparsi del traffico, del parcheggio o dei rischi legati alla guida notturna. Sempre più giovani minorenni e famiglie di San Pietro Vernotico, e dei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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