Dal 2027, il 29 maggio sarà celebrata come “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel”. La decisione è stata annunciata durante un evento alla Camera dei Deputati, con la partecipazione di un ex calciatore e attuale dirigente sportivo. Chiellini ha sottolineato l’importanza di questa giornata per mantenere vivo il ricordo e prevenire il ripetersi di episodi simili.

Il 29 maggio sarà dal 2027 la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel”. Questa iniziativa presentata alla Sala della Regina alla Camera dei Deputati alla presenza tra gli altri di Giorgio Chiellini, ex giocatore e ora dirigente della Juventus. “È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. È una giornata per ricordare chi purtroppo non c’è più, una partita che doveva essere solo uno spettacolo di calcio e che invece si ricorda come una tragedia”, ha detto Chiellini che poi ha continuato: “Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Heysel, Chiellini: "Importante ricordare affinché non succedano episodi simili"

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