Oggi si ricorda la tragedia dell'Heysel, evento che ha segnato profondamente il calcio italiano e internazionale. È una giornata in cui si sottolinea l’importanza di mantenere vivo il ricordo per evitare che simili episodi si ripetano. La partita, inizialmente destinata a essere una semplice sfida sportiva, si trasforma in un ricordo doloroso di chi ha perso la vita in quella tragedia. La memoria di quei giorni rimane viva nel tempo.

"È una giornata che rimarrà per sempre nella storia della Juventus, dello sport e del calcio italiano. È una giornata per ricordare chi purtroppo non c'è più, una partita che doveva essere solo uno spettacolo di calcio e che invece si ricorda come una tragedia". Queste le parole di Giorgio Chiellini a margine della presentazione, in Sala della Regina alla Camera dei Deputati, della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel', che cadrà a partire dal prossimo 29 maggio. "Siamo qui perché non succeda di nuovo, siamo qui perché il calcio, lo sport in generale sia un momento di festa per migliaia di persone in presenza e milioni da lontano", aggiunge l'ex stella bianconera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Heysel, Chiellini: "Importante ricordare affinché non succedano episodi simili"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Torino Juve, la protesta dei tifosi non è una novità: tutti gli episodi simili avvenuti in passatoDurante una partita tra Torino e Juventus, i tifosi hanno protestato, costringendo la sospensione dell'incontro.

Buffon e il ricordo per la tragedia dell’Heysel: «Oggi il pensiero va alle 39 vittime dell’Heysel, alle loro famiglie e a tutti coloro che portano ancora dentro il peso di quella tragedia»Gianluigi Buffon ha scritto sui social che oggi pensa alle 39 vittime della tragedia dell’Heysel, alle loro famiglie e a chi ancora porta il peso di...

Dobbiamo costruire memoria e rispettoQuarantuno anni dopo, l’Heysel non è più solo uno stadio, non è più solo una strage. Heysel è una parola affilata come una lama. Può fare ancora male se usata da un imbecille, ma può anche essere un ... tuttosport.com

Heysel, il ricordo alla Camera dei Deputati. Ferrero: Una giornata di sport trasformata in un traumaUn racconto arricchito dalla prefazione di Sandro Veronesi e dalla postfazione di Antonio Cabrini. Queste le parole dello scrittore: I cori sull’Heysel sono assurdi e vengono fatti da gente che non ... ilmessaggero.it