Durante una partita tra Torino e Juventus, i tifosi hanno protestato, costringendo la sospensione dell'incontro. Non si tratta di un episodio isolato: in passato, manifestazioni simili hanno fermato più volte le gare tra le due squadre. Le proteste sono state spesso accompagnate da cori e fumogeni, e in alcuni casi hanno portato a interruzioni temporanee del match. La presenza di pubblico in campo ha determinato interventi delle forze dell'ordine per calmare la situazione.

di Francesco Spagnolo Torino Juve, non è la prima volta che succede un episodio simile. I tifosi in diverse occasioni hanno portato a sospendere il match. Quanto successo in Torino Juve non è una novità assoluta nel mondo del calcio italiano e internazionale. In passato i tifosi hanno costretto a sospendere la partita per episodi avvenuti all’esterno dello stadio. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO L’episodio più clamoroso in Italia resta il derby romano del 21 marzo 2004, passato alla storia per la falsa notizia della morte di un bambino investito da una camionetta della polizia. Nonostante le smentite ufficiali, il clima divenne incandescente e i tifosi imposero l’interruzione della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Torino Juve, la protesta dei tifosi non è una novità: tutti gli episodi simili avvenuti in passato

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Torino, contestazione dei tifosi nel giorno di Superga

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