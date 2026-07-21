Il 29 maggio 1985, durante la finale di Coppa dei Campioni allo stadio Heysel, si verificò una tragedia che causò 39 vittime e oltre 600 feriti. La partita tra due squadre italiane e inglesi si svolse in un clima di tensione, con i tifosi delle due fazioni che si incontrarono prima dell'inizio. La folla si riversò verso le barriere, che crollarono sotto la pressione, provocando il disastro.

“Il ricordo di quel giorno all’Heysel? Partiamo da una partita importantissima della Juve che doveva vincere a tutti i costi la Coppa dei Campioni perché l’aveva persa due anni prima e ad Atene. Quindi eravamo molto concentrati. È stata una serata difficile che non auguro a nessuno, complicata e che ovviamente una partita così importante non si poteva sbagliare”. Così l’ex difensore della Juventus, Sergio Brio, ricordando la sua esperienza personale di giocatore che scese in campo durante la finale di Coppa dei Campioni del 1985 a Bruxelles, parlando a margine della presentazione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strage dello stadio Heysel” in Sala Regina alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Strage Heysel, Brio, “Sogno da bambino si trasformò in tragedia, ma giocare fu la cosa giusta”

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