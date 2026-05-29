Gianluigi Buffon ha scritto sui social che oggi pensa alle 39 vittime della tragedia dell’Heysel, alle loro famiglie e a chi ancora porta il peso di quell’evento. L’ex portiere della Juventus ha condiviso un messaggio in ricordo di quella giornata a Bruxelles. Nessuna altra informazione o dettaglio è stato fornito nel testo.

di Luca Fiore L’ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ricorda con un messaggio sul suo profilo social la tragedia di Heysel a Bruxelles. 29 maggio 1985. Una serata sportiva a Heysel, quel giorno, si trasformò in una tragedia sportiva dove persero la vita 39 persone innocenti, andate a Bruxelles, in Belgio per sostenere la squadra della Juventus. Giornata nel ricordo delle vittime da parte del club e anche di ex calciatori legati all’ambiente bianconero. Pochi minuti fa, l’ex portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha ricordato quella drammatica notte attraverso un messaggio sul suo profilo social. Queste le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SULLA TRAGEDIA – «Ci sono date che il tempo non può cancellare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Buffon e il ricordo per la tragedia dell’Heysel: «Oggi il pensiero va alle 39 vittime dell’Heysel, alle loro famiglie e a tutti coloro che portano ancora dentro il peso di quella tragedia»

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