Juraj Kucka ha dichiarato di aver realizzato il sogno di giocare a San Siro, un obiettivo coltivato fin da bambino. Durante un evento a Gallipoli, l’ex calciatore ha ricordato il forte legame con i colori del Milan e il desiderio di indossare la maglia del club. Non sono stati forniti dettagli su eventuali partite o contratti recenti.

Certi sogni sono talmente grandi che non bastano neanche ricordi per custodirli tranquillamente. E' il caso di Juraj Kucka, che durante un evento a Gallipoli è tornato a parlare del suo forte legame con i colori del Milan, ricordando il desiderio che esprimeva fin da bambino. Milan, Kucka torna a parlare dei rossoneri: "Un sogno diventato realtà". Alla domanda su quale fosse il suo sogno, l'ex calciatore rossonero ha risposto che l'ha già realizzato ed è diventato realtà: quello di giocare con il Milan a San Siro. > “Il mio sogno da bambino? L’ho realizzato, è diventato realtà. Quello di giocare a San Siro" Un traguardo enorme stampato nella memoria del centrocampista slovacco, che a Milano ha vissuto due stagioni intense lasciando un ottimo ricordo nel cuore di tutti i tifosi grazie al suo forte spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ex Milan, Kucka: "I? mio sogno da bambino? E' diventato realtà: giocare a San Siro"

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