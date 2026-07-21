Strage Heysel Abodi | Giornata memoria sia di crescita culturale e monito per evitare che accada di nuovo

Notizia in breve

Una giornata di memoria per le vittime dell’Heysel è stata proposta come occasione di crescita culturale e avvertimento per evitare future tragedie. La ricorrenza, assente dal calendario ufficiale da molti anni, è comunque presente nei sentimenti delle persone coinvolte fin dal 1985. La proposta mira a ricordare l’evento e a sensibilizzare sul rischio di simili incidenti, senza che questa ricorrenza abbia ancora una data ufficiale.