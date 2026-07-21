Strage Heysel Abodi | Giornata memoria sia di crescita culturale e monito per evitare che accada di nuovo
Una giornata di memoria per le vittime dell’Heysel è stata proposta come occasione di crescita culturale e avvertimento per evitare future tragedie. La ricorrenza, assente dal calendario ufficiale da molti anni, è comunque presente nei sentimenti delle persone coinvolte fin dal 1985. La proposta mira a ricordare l’evento e a sensibilizzare sul rischio di simili incidenti, senza che questa ricorrenza abbia ancora una data ufficiale.
“La giornata in memoria delle vittime dell’Heysel mancava da troppo tempo? Mancava dal punto di vista formale, nei sentimenti delle persone questa giornata c’è sempre stata, purtroppo sin da quel giorno. Adesso si tratta di riempirlo di significati ulteriori, perché se fosse soltanto il giorno nel quale si celebra la memoria di quella serata drammatica, perderemmo, secondo me, un elemento importante, cioè farlo diventare giorno della riflessione, il giorno della responsabilità nella quale non ci si divide semplicemente perché quella sera è successo ai tifosi della Juventus”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenendo a margine... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Notizie e thread social correlati
Heysel, il 29 maggio diventa Giornata nazionale della memoriaIl 29 maggio sarà riconosciuto come Giornata nazionale della memoria per l’incidente di Heysel.
Strage di via D'Amelio, il furto della memoria: Borsellino e le domande che le celebrazioni ufficiali continuano a evitareIl 19 luglio 1992, una domenica afosa, avvenne l’attentato che uccise il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta a Palermo.
Heysel, Abodi: Giornata memoria sia di crescita culturale e monito per evitare che accada di nuovo(LaPresse) La giornata in memoria delle vittime dell'Heysel mancava da troppo tempo? Mancava dal punto di vista formale, nei sentimenti ... stream24.ilsole24ore.com
Chiellini: Heysel, giornata che resterà per sempre nella storia del calcio italiano, ricordare è importanteGiorgio Chiellini, ex capitano ed attuale dirigente della Juventus, parla alla Camera dei deputati per presentare la giornata dedicata alle vittime dell'Heysel. tuttojuve.com