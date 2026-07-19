Strage di via D' Amelio il furto della memoria | Borsellino e le domande che le celebrazioni ufficiali continuano a evitare

Notizia in breve

Il 19 luglio 1992, una domenica afosa, avvenne l’attentato che uccise il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta a Palermo. Le celebrazioni ufficiali per ricordare l’attentato si sono concentrate su eventi commemorativi, ma sono state evitate domande su eventuali responsabilità di Stato e sui dettagli ancora irrisolti. La vicenda rimane al centro di polemiche e richieste di verità, mentre si continua a discutere sulla reale portata delle indagini e sulle eventuali omissioni.