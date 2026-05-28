Il 29 maggio sarà riconosciuto come Giornata nazionale della memoria per l’incidente di Heysel. L’Associazione dei familiari delle vittime ha definito questa decisione un passaggio storico. La giornata sarà dedicata al ricordo delle persone coinvolte nell’incidente che si verificò in occasione di una finale di calcio. La legge è stata approvata dal Parlamento e prevede iniziative di commemorazione in tutto il paese.

Arezzo, 28 maggio 2026 – L’Associazione fra i familiari delle vittime: «Un passaggio storico. La memoria delle 39 vittime diventa patrimonio civile dell’intero Paese». Il 29 maggio non sarà più soltanto una data custodita dal dolore dei familiari, dalla memoria dei sopravvissuti e dalla coscienza di chi non ha mai voluto dimenticare. Da oggi diventa ufficialmente Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’Heysel. Dopo l’approvazione della Camera, anche il Senato ha dato il via libera definitivo alla legge promossa dall’onorevole Fabrizio Comba, primo firmatario della norma.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Heysel, il 29 maggio diventa Giornata nazionale della memoria

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29 maggio 1985. Heysel non è una provocazione da curva. Non è folklore. Non è solo un coro. È una tragedia che ha lasciato 39 morti sugli spalti di una partita di calcio. Quando una tragedia diventa materiale da sfottò, il problema non è più la rivalità. È x.com

Il 29 maggio sarà ora un giorno di commemorazione per le vittime dell'Heysel reddit

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