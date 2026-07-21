Strage di Tavolicci L’omaggio alle vittime

Domenica a Tavolicci di Verghereto si è svolta una cerimonia in ricordo della strage avvenuta il 22 luglio 1944, in cui persero la vita 64 persone. L’evento si inserisce nelle iniziative di “Alto Savio, un Luglio di Memoria”. La commemorazione ha coinvolto alcune persone del luogo, che hanno partecipato all’omaggio alle vittime. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria storica senza ulteriori interventi pubblici o dichiarazioni ufficiali.

Domenica, a Tavolicci di Verghereto, nell’ambito delle iniziative ’Alto Savio, un Luglio di Memoria’ ha avuto luogo anche quest’anno la cerimonia in ricordo della terribile strage di 64 persone, perpetrata il 22 luglio 1944. In quel drammatico giorno furono uccisi, dal IV Battaglione di volontari di polizia italo-tedesca, anche 19 bambini sotto i 10 anni. Una strage che può essere commemorata grazie al lavoro di quanti, a partire dagli enti locali, non si sono voluti arrendere all’oblìo e hanno fornito i primi importanti contributi alla ricerca e alla costruzione storica dell’eccidio. A commemorare quelle vittime innocenti, tutte civili, in gran parte donne, anziani, bambini, le istituzioni si sono raccolte con la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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