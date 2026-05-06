Morti sul lavoro la strage silenziosa nei cantieri | 18 vittime a Viterbo in 23 anni L' omaggio a Franco Visinoni

Negli ultimi 23 anni, 18 persone sono morte nei cantieri della provincia di Viterbo, un dato che sottolinea la presenza di una perdita di vite umane nel settore edilizio. Recentemente, si è tenuto un omaggio dedicato a Franco Visinoni, figura che si è distinta in questo ambito. Il numero di persone decedute nei luoghi di lavoro rimane un dato costante, che si aggiorna con il passare degli anni.

Il numero dei lavoratori che hanno perso la vita nei cantieri della provincia di Viterbo continua ad aggiornarsi nel tempo. I dati emersi durante l'analisi della Filca Cisl regionale descrivono una situazione drammatica per il settore delle costruzioni nel Lazio, dove dal 2003 ad oggi sono morti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Morti sul lavoro, la strage silenziosa: 255 vittime dal 2003 nel Lazio, 37 a Latina. L'omaggio a Umberto MusilliE' un elenco che non accenna a fermarsi quello delle vittime nel settore delle costruzioni del Lazio. Primo Maggio, Potere al Popolo cambia nome alle strade di Napoli: omaggio a vittime e morti sul lavoroTempo di lettura: 2 minutiNella notte di ieri, Potere al Popolo ha rinominato le strade di Napoli, intitolandole a vittime di sfruttamento,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, 41 operai morti nel settore delle costruzioni in cinque anni nel Lazio; Morti sul lavoro, la strage silenziosa: 255 vittime dal 2003 nel Lazio, 37 a Latina. L'omaggio a Umberto Musilli; Cantieri di sangue, Frosinone maglia nera tra le province del Lazio per morti bianche; Lazio, cantieri: 255 morti dal 2003, le proposte Filca Cisl. Sul lavoro muoiono due persone al giorno, ma le imprese non spendono i fondi sulla sicurezzaLa strage silenziosa delle morti bianche non conosce sosta. E le aziende hanno difficoltà a spendere le risorse messe a disposizione dall'Inail ... today.it Morti sul lavoro, raccolta fondi dei sindacati per le famiglieROVIGO - Non solo presìdi, fiaccolate e scioperi per le nove morti sul lavoro avvenute in un solo anno in provincia. Ora arriva anche un aiuto concreto: Cgil, Cisl e Uil hanno lanciato una raccolta ... ilgazzettino.it