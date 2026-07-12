Nel luglio del 1944, l’Alto Appennino cesenate fu teatro di una serie di stragi e eccidi che causarono numerose vittime innocenti. Per tutto il mese, vengono organizzati eventi e commemorazioni per ricordare quei fatti, chiamati “Un luglio di memoria”. La rassegna include incontri pubblici e cerimonie, mantenendo viva la memoria di quegli episodi attraverso diverse iniziative.

"Un Luglio di memoria" offre una varietà di appuntamenti per tutto il mese. Il riferimento è all’anno 1944, quando l’Alto Appennino cesenate subì terribili stragi e eccidi ai danni di persone inermi. Le iniziative si concluderanno il 26 luglio al Passo del Carnaio di Bagno di Romagna. Tantissime le manifestazioni pubbliche in programma. Oggi a Alfero e Donicilio, con partenza alle 9 dal Parco 11 Settembre di Alfero, si svolgerà una camminata in ricordo di Don Francesco Babini e Alfiero Bartolini. Alle 11,30 a Donicilio discorsi commemorativi. Venerdì 17 a Tavolicci alle 15.30 apertura del campeggio ‘Terra e Memoria’ e alle 20.30 cena di condivisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Un luglio di memoria’ per la strage di Tavolicci

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