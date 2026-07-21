stop al commercio con le colonie illegali israeliane lo hanno deciso i paesi bassi

Notizia in breve

I Paesi Bassi hanno annunciato che dal 22 settembre vietano l’importazione, l’acquisto e la vendita di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura riguarda i prodotti realizzati in colonie considerate illegali secondo la legge internazionale. La decisione si applica a tutte le aziende e i commercianti nel paese. Il divieto sarà effettivo a partire dalla data stabilita e riguarda sia i prodotti importati che quelli destinati alla vendita interna.