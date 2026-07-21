Stop al commercio con le colonie illegali israeliane lo hanno deciso i Paesi Bassi
I Paesi Bassi hanno annunciato che dal 22 settembre vietano l’importazione, l’acquisto e la vendita di merci provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. La misura riguarda i prodotti realizzati in colonie considerate illegali secondo la legge internazionale. La decisione si applica a tutte le aziende e i commercianti nel paese. Il divieto sarà effettivo a partire dalla data stabilita e riguarda sia i prodotti importati che quelli destinati alla vendita interna.
Stop al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. I Paesi Bassi vieteranno l’importazione, l’acquisto e la vendita di merci prodotte negli insediamenti illegali di Tel Aviv a partire dal 22 settembre. A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri Tom Berendsen ai parlamentari, secondo quanto riportato dai media locali. Il governo olandese ufficializza così una decisione – chiesta dalla maggioranza del Parlamento – che era stata annunciata lo scorso maggio. Sabato scorso anche il Belgio ha formalizzato il bando dei prodotti degli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Misure analoghe sono state già prese da Irlanda, Slovenia e – in parte – Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
Stretta sul commercio con le colonie israeliane, il puzzle della UeLa Commissione europea ha adottato nuove restrizioni sul commercio con le colonie israeliane, rafforzando le misure in vigore.
“L’Italia vieti il commercio con le colonie israeliane”: depositata proposta di legge firmata Pd-M5s-AvsUna proposta di legge è stata depositata in Parlamento da un gruppo di partiti italiani, chiedendo di vietare il commercio con le colonie israeliane...
Temi più discussi: Israele, l’UE divisa e dubbiosa cerca lo stop commerciale alle colonie in Cisgiordania; M20 EHF Championship: a Pristina l’Italia chiude al 4° posto; Colonie israeliane, lo scaricabarile della Ue; Cisgiordania, l'Alta rappresentante Ue Kallas: Valutiamo stop al commercio con insediamenti israeliani.
Azzurrini non-stop all’ L’Italia batte la Georgia con un netto 36-24 e conquista la seconda vittoria consecutiva! Domani - ore 16:00 - contro i Paesi Bassi è in calendario un match importante per delineare le gerarchie del Pr facebook
Una profezia che si auto avvera? L’Europa, nel suo folle riarmo, continua a scherzare col fuoco Si arma, Italia compresa, in vista della guerra contro la Russia considerandola una minaccia per l’Europa In altre parole sta provocando sempre più la Russia che x.com
Bando totale al commercio con le colonie israeliane ha sostegno dei Paesi Ue, dice KallasI ministri degli Esteri dell’UE, riuniti lunedì a porte chiuse, hanno in maggioranza appoggiato una stretta sul commercio con gli insediamenti israeliani. Il blocco principale chiede nuove misure senz ... msn.com
Commercio con gli insediamenti israeliani: l'UE cerca una soluzioneL'UE è divisa sul divieto di commercio con gli insediamenti israeliani. Scopri le posizioni dei vari paesi e le possibili soluzioni. notizie.it