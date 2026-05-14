Una proposta di legge è stata depositata in Parlamento da un gruppo di partiti italiani, chiedendo di vietare il commercio con le colonie israeliane in Cisgiordania. La discussione si inserisce nel dibattito più ampio che vede l’Europa divisa sui dazi per i prodotti provenienti da questi territori occupati. La proposta si aggiunge a una serie di iniziative legate alla questione e mira a modificare le attuali politiche commerciali italiane.

Mentre l’Europa si spacca sui dazi per i prodotti provenienti dai territori occupati, la campagna per fermare il commercio dell’Italia con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania allarga il suo perimetro e approda in Parlamento. Sulla scia di quanto già accaduto in altri Paesi europei, come Irlanda e Spagna, è stata depositata una proposta di legge per istituire il divieto di importazione di beni e servizi dalle colonie, illegali secondo il diritto internazionale. Una misura che ha lo scopo ultime di fermare e impedire “la sistematica violazione di diritti e la distruzione dell’economia palestinese, tra espropri, sfollamenti e violenza”. Firmatari del testo i leader dei 4 principali partiti di opposizione: Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia vieti il commercio con le colonie israeliane”: depositata proposta di legge firmata Pd-M5s-Avs

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