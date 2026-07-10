Stretta sul commercio con le colonie israeliane il puzzle della Ue
La Commissione europea ha adottato nuove restrizioni sul commercio con le colonie israeliane, rafforzando le misure in vigore. La decisione fa parte di un pacchetto di azioni volte a limitare gli scambi commerciali con le aree considerate occupate. La misura, annunciata di recente, mira a rafforzare le normative esistenti. Si tratta di un passo che potrebbe influenzare i rapporti tra le parti coinvolte e le aziende che operano in quelle zone.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La Commissione Ue mette sul tavolo tre opzioni rispetto al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania: l’imposizione di controlli ulteriori sui beni importati nell’Ue dagli insediamenti, dazi molto alti nei confronti delle stesse merci e infine il bando sulla totalità delle importazioni dagli insediamenti illegali. L’esecutivo europeo ha risposto così al mandato assegnatogli dai governi europei durante lo scorso Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, a metà giugno. Ora la palla ritorna ai 27 capi delle diplomazie, che si riuniranno lunedì prossimo per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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