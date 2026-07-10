La Commissione europea ha adottato nuove restrizioni sul commercio con le colonie israeliane, rafforzando le misure in vigore. La decisione fa parte di un pacchetto di azioni volte a limitare gli scambi commerciali con le aree considerate occupate. La misura, annunciata di recente, mira a rafforzare le normative esistenti. Si tratta di un passo che potrebbe influenzare i rapporti tra le parti coinvolte e le aziende che operano in quelle zone.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La Commissione Ue mette sul tavolo tre opzioni rispetto al commercio con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania: l’imposizione di controlli ulteriori sui beni importati nell’Ue dagli insediamenti, dazi molto alti nei confronti delle stesse merci e infine il bando sulla totalità delle importazioni dagli insediamenti illegali. L’esecutivo europeo ha risposto così al mandato assegnatogli dai governi europei durante lo scorso Consiglio dei ministri degli Esteri Ue, a metà giugno. Ora la palla ritorna ai 27 capi delle diplomazie, che si riuniranno lunedì prossimo per l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Stretta sul commercio con le colonie israeliane, il puzzle della Ue

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