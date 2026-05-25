Stop ai social per gli under 14 Un sondaggio in Veneto svela che la dipendenza nasce dall’ambiente iper-stimolante La Regione pensa a una legge

La soglia dei quattordici anni per accedere ai social network convince pochi. Molti vorrebbero spostarla a sedici, qualcuno addirittura a diciotto. Ma il dato più interessante che emerge da un sondaggio promosso da NEM in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova non è solo numerico: è la richiesta diffusa di investire in educazione digitale, più che moltiplicare i divieti. Un’indicazione che arriva da un campione composto soprattutto da adulti tra i 40 e i 59 anni, perlopiù genitori con un livello di istruzione elevato. Alla domanda sull’età minima ideale per iscriversi a una piattaforma sociale, il 41% dei partecipanti ha indicato 16 anni, mentre il 28% ha scelto 18 anni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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