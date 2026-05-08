Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata contro il provvedimento del Comune di Firenze che ha disposto il blocco dei monopattini sharing. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando invariato il divieto di utilizzo di questi mezzi nella città. La vicenda riguarda le restrizioni imposte per motivi di sicurezza e regolamentazione del servizio.

FIRENZE – . Soddisfatto il Comune di Firenze, che vede confermare l’impianto della decisione. “L’ordinanza del Tar conferma la solidità e la correttezza della scelta fatta dal Comune. Il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta cautelare presentata dal ricorrente, rilevando come non emergano, in questa fase, elementi tali da far prevedere un esito favorevole del ricorso e richiamando anche quanto previsto dalla normativa nazionale in materia. – sottolineano la sindaca Sara Funaro e l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio – I giudici hanno inoltre evidenziato come il presunto danno lamentato dall’azienda sia stato descritto in termini generici e non tali da dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva sul blocco ai monopattini sharing del Comune di Firenze

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