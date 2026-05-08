A Bollate arriva il nuovo servizio di mobilità condivisa offerto da Lime, azienda leader mondiale nel settore. La città potrà contare su biciclette e monopattini elettrici disponibili per il noleggio tramite app, facilitando gli spostamenti urbani. Il servizio si inserisce nel panorama delle soluzioni di mobilità sostenibile, offrendo un’alternativa pratica e flessibile ai mezzi tradizionali. L’installazione di stazioni e il funzionamento sono stati annunciati nelle ultime settimane.

Sostenibile, flessibile e condiviso: Lime, leader mondiale nella micromobilità condivisa, porta a Bollate il servizio di sharing di biciclette e monopattini. L’operatore, che è stato selezionato dal Comune per la gestione dei veicoli elettrici in sharing in città, dal 5 maggio ha messo a disposizione 150 e-bike e 50 monopattini per i residenti. Questo nuovo servizio è un ulteriore passo in avanti nell’ambito della crescita della micromobilità nell’area metropolitana milanese. "L’espansione a Bollate è un passo naturale nella nostra visione incentrata nel costruire una rete di mobilità urbana più connessa e sostenibile intorno a Milano - dichiara Matteo Cioffi, General Manager di Lime per il Centro Europa -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo servizio di ‘Lime’ in città. Bici e monopattini elettrici in sharing

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