Un incidente automobilistico ha causato la morte dell’attrice statunitense di 18 anni, avvenuta nella notte di martedì a Ijamsville, Maryland. La giovane è deceduta in seguito alle ferite riportate nello scontro. Il padre, in una diretta in lingua dei segni, ha affermato di essere stato costretto a prendere un volo che non avrebbe mai voluto.

L ’attrice statunitense Kaylee Hottle è morta all’età di 18 anni nella notte di martedì 21 luglio a causa di un incidente automobilistico a Ijamsville, in Maryland. La giovane interprete, nota al pubblico globale per il ruolo della piccola Jia nei kolossal cinematografici sui “mostri” di Hollywood, viaggiava a bordo di una Honda Accord guidata da un ragazzo di 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il veicolo è uscito fuori strada per l’alta velocità impattando contro un fossato. Trasportata d’urgenza in un centro traumatologico della zona, l’attrice è deceduta poco dopo il ricovero per le lesioni riportate. Mostri e grandi bellezze: gli amori contro natura del cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sto prendendo un volo che non avrei mai voluto prendere», ha detto il padre in una toccante diretta nella lingua dei segni per confermare la tragedia

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El Papa León XIV Encontró un Rosario Olvidado… y Descubrió una Historia que Nadie Podía Imaginar

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