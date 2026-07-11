Federico Moccia si racconta | La frase che avrei voluto dire ai miei genitori non l’ho mai pronunciata
Federico Moccia ha condiviso di aver desiderato dire ai propri genitori di non aver mai immaginato di essere stato così fortunato, anche se non ha mai espresso questa frase. Durante un intervento pubblico, ha parlato delle emozioni legate alla famiglia, sottolineando un sentimento di gratitudine che ha mantenuto dentro di sé. Moccia ha ricordato momenti di riflessione personale legati alla propria relazione familiare, senza entrare in dettagli specifici.
«Ai miei genitori avrei voluto dire: non avrei mai immaginato di essere stato così fortunato». Federico Moccia si emoziona quando ripensa alla famiglia. Nell’intervista al Secolo d’Italia lo scrittore parla anche delle parole che eliminerebbe dal vocabolario – da “apericena” a “daje” – e di quelle che vorrebbe sentire più spesso, come un semplice ma sempre più raro “ti voglio bene”. Dal 24 al 26 luglio Federico Moccia sarà tra i protagonisti del Pop Corn Festival del Corto di Porto Santo Stefano, la manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi che quest’anno riunirà opere provenienti da Italia, Kazakistan, Inghilterra, Iran, Pakistan e Palestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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