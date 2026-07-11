Federico Moccia si racconta | La frase che avrei voluto dire ai miei genitori non l’ho mai pronunciata

Notizia in breve

Federico Moccia ha condiviso di aver desiderato dire ai propri genitori di non aver mai immaginato di essere stato così fortunato, anche se non ha mai espresso questa frase. Durante un intervento pubblico, ha parlato delle emozioni legate alla famiglia, sottolineando un sentimento di gratitudine che ha mantenuto dentro di sé. Moccia ha ricordato momenti di riflessione personale legati alla propria relazione familiare, senza entrare in dettagli specifici.