Le relazioni dell'artista erano spesso al centro dell'attenzione pubblica, dai matrimoni con due donne diverse alle storie con altre celebrità. Tra le sue relazioni ci sono state anche frequentazioni e momenti condivisi con altre figure note del mondo dello spettacolo. Le sue esperienze sentimentali sono state spesso oggetto di discussione e analisi sui media, senza mai concludersi con un lieto fine.

Michael Jackson disse una volta di non aver avuto fidanzatine ai tempi della scuola: «C’erano ragazze carine, ma trovavo difficilissimo avvicinarle. Ero imbarazzatissimo, non so perché, era pazzesco. C’era stata una ragazza che si era rivelata una buona amica. Mi piaceva, ma ero troppo timido per riuscire a confessarglielo». Il primo amore è stata Tatum O’Neal, attrice figlia di Ryan O’Neal. Al loro primo incontro la ragazza aveva 13 anni, Michael Jackson quasi 18 ed era già famoso. Si conobbero al club On The Rox, in Sunset Strip, West Hollywood: «Quella sera mi aveva preso la mano per la prima volta. Stavo seduto al tavolo e, tutt’a un tratto, mi sono sentito stringere la mano con un tocco gentile.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michael Jackson e l'amore: «Le mie relazioni non hanno mai avuto il finale felice che avrei voluto»

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