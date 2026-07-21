stiamo smaltendo tutte le scorie

Un dirigente ha dichiarato che la società sta completando lo smaltimento delle scorie della passata stagione. Tra i nomi indicati come punti di riferimento per il nuovo gruppo c’è anche un giocatore che ha avuto un ruolo centrale nelle recenti operazioni di mercato. La squadra si sta riorganizzando per affrontare la prossima stagione, con particolare attenzione alla costruzione di un nuovo assetto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni in corso o sui nomi coinvolti.

Il suo è stato uno dei nomi indicati da Paolo Bianco, nel suo "primo giorno di scuola" nerazzurro, come punto di riferimento e pilastro sul quale allestire il gruppo che dalle prossime settimane sarà chiamato a riscattare tutte le delusioni cocenti accumulate nella scorsa stagione. Arturo Calabresi fin dal suo approdo all’ombra della Torre nell’estate del 2022 si è calato alla perfezione nell’ambiente dello Sporting Club, entrando in totale sintonia con il pubblico e assumendo anche i gradi del leader degli spogliatoi che via via si sono succeduti sino a oggi. Il difensore romano è arrivato a Pisa all’indomani della sconfitta contro il Monza nei playoff e, 109 presenze ufficiali dopo, si ritrova a ricompattare un "mondo" sfilacciato dopo la tremenda retrocessione dalla Serie A: "Veniamo da un anno di sofferenza fisica e mentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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