Il 46% degli italiani sostiene il nucleare, nonostante i rischi legati alle scorie radioattive. Nel frattempo, l’82% afferma di essere ecologista senza modificare le proprie abitudini quotidiane. Questi dati emergono da un’indagine recente, che evidenzia un’ampia accettazione del nucleare come fonte energetica. La percezione dei rischi e le scelte di consumo continuano a divergere, creando un quadro complesso di opinioni pubbliche e atteggiamenti verso l’ambiente e l’energia.

Perché il 46% degli italiani sostiene il nucleare nonostante i rischi?. Come può l'82% dichiararsi ecologista senza cambiare le proprie abitudini?. Cosa impedisce al 24% della popolazione di opinare sulla mobilità elettrica?. Perché la carne coltivata incontra una resistenza sociale così marcata?.? In Breve Il 46% vede il nucleare come fonte di autonomia energetica nazionale.. Il 47% teme la gestione delle scorie e il 42% i rischi incidenti.. Solo il 9% degli italiani si definisce informato e virtuoso nella sostenibilità.. Il 16% ritiene erroneamente che le auto elettriche inquinino più dei motori termici.. Il nucleare divide l’opinione pubblica: emerge il dualismo tra indipendenza energetica e timori per le scorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nucleare: tra autonomia energetica e timore per le scorie

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