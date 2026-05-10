Malagò e la candidatura alla Figc | Stiamo preparando tutte le carte uno si fa trovare pronto
Malagò ha annunciato di essere al lavoro sulla documentazione necessaria per presentare la sua candidatura alla presidenza della Figc. Dopo aver ricevuto il sostegno di diversi club di Serie A, dell’Assocalciatori e degli Allenatori, ha dichiarato di voler essere pronto nel momento opportuno. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma sembra che stia procedendo con l’iter di preparazione.
Dunque, sembra proprio che Malagò stia per sciogliere le sue riserve in maniera positiva. Dopo aver incassato l’appoggio dei club di Serie A, dell’ Assocalciatori e degli Allenatori, l’ex numero uno del CONI ha svelato di stare preparando le carte per la candidatura alla presidenza della Figc. Le parole di Malagò. A margine della Race for the Cure: “Stiamo completando alcune riflessioni anche sul programma. Fin dall’inizio ho seguito un criterio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che possa arrivare qualche valutazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio, però stiamo andando avanti con tutta la documentazione, preparando la parte formale e burocratica, che è piuttosto sorprendente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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