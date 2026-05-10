Malagò e la candidatura alla Figc | Stiamo preparando tutte le carte uno si fa trovare pronto

Malagò ha annunciato di essere al lavoro sulla documentazione necessaria per presentare la sua candidatura alla presidenza della Figc. Dopo aver ricevuto il sostegno di diversi club di Serie A, dell’Assocalciatori e degli Allenatori, ha dichiarato di voler essere pronto nel momento opportuno. La decisione definitiva non è ancora stata comunicata, ma sembra che stia procedendo con l’iter di preparazione.

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