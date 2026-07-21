Stesso peso due persone diverse | il prima e dopo di Tony Effe dopo il percorso con il suo coach

Tony Effe ha mostrato le differenze nel suo aspetto fisico prima e dopo un percorso di allenamento con un personal trainer. Il coach, Giacomo Spazzini, ha pubblicato sui social foto del rapper durante e dopo il programma di allenamento. Le immagini evidenziano un cambiamento nel suo aspetto, mantenendo lo stesso peso. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui metodi utilizzati.

Tony Effe prima e dopo il percorso di allenamento con il suo personal trainer. Il coach del rapper, Giacomo Spazzini, ha condiviso sui social alcune immagini a confronto che mostrano la trasformazione fisica dell’artista: dalla prima foto con un fisico snello e poco muscoloso all’attuale versione, più definita e strutturata, con una maggiore massa muscolare (e anche molti più tatuaggi!) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Spazzini (@giacomospazzini) Il cambiamento, come spiegato dal personal trainer, non è stato il risultato di un percorso veloce, ma di un lavoro iniziato nel 2021 e portato avanti per cinque anni con obiettivi progressivi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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