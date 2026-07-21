stellantis due nuovi ceo per ram e jeep

Il marchio Ram è ora guidato da Matt VanDyke, nominato CEO dal 20 luglio, mentre Jeep ha scelto Branden Coté come nuovo CEO, con incarico dal 3 agosto. Entrambi i manager hanno una lunga esperienza nel settore automobilistico. La nomina riguarda le posizioni di vertice di due dei marchi principali del gruppo.

Stellantis ha nominato due manager di lunga esperienza nel settore automobilistico alla guida dei marchi Ram e Jeep. Si tratta di Matt VanDyke, nominato ceo del marchio Ram con effetto dal 20 luglio, e di Branden Coté, nominato ceo del marchio Jeep dal 3 agosto. VanDyke succede a Tim Kuniskis, che nel luglio 2025 è stato nominato responsabile dei marchi americani, della strategia di marketing e retail di Stellantis North America, mantenendo al contempo la guida del marchio Ram. Coté succede invece a Bob Broderdorf, il quale prenderà un congedo per malattia. Al suo rientro, Broderdorf assumerà un nuovo ruolo di leadership all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Stellantis Names New CEOs For Jeep® and Ram Brands

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