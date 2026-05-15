Stellantis accordo con Dongfeng per produzione di Peugeot e Jeep in Cina

Stellantis ha annunciato di aver firmato un accordo di collaborazione con la società cinese Dongfeng Group. L’intesa prevede la produzione di veicoli dei marchi Peugeot e Jeep in Cina. La partnership si concentra sulla condivisione di tecnologie e capacità produttive, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dei marchi nel mercato cinese. La firma dell’accordo è stata resa pubblica a seguito di colloqui tra i rappresentanti delle due aziende. I dettagli specifici sull’investimento e sulla distribuzione non sono stati comunicati.

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Stellantis e la cinese Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership, che dura da 34 anni, attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. Beneficiando delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan, il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro. “Forte di oltre 30 anni di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stellantis, accordo con Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep in CinaStellantis e Dongfeng Group “hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership... “Stellantis tratta con Dongfeng l’affitto delle fabbriche Ue e la produzione congiunta di auto”Non solo le chiacchiere con Xiaomi e Xpeng, ma anche la possibilità di rilanciare una partnership con Dongfeng Motor, storico collaboratore di... Accordo con Dongfeng, Stellantis produrrà Peugeot in Cina. Investimento complessivo superiore di circa un miliardo di euro. x.com Stellantis rilancia la Cina con Dongfeng: Jeep, elettrico e accordo da 1 miliardo di euroStellantis torna ad accelerare sulla Cina, rafforzando l’asse industriale con Dongfeng Motor in una fase decisiva per il riposizionamento globale del gruppo. L’accordo prevede la produzione congiunta ... finanzaonline.com Stellantis annuncia accordo da un miliardo con la cinese DongfengStellantis ha annunciato di aver siglato un accordo del valore di circa 1 miliardo di euro con la società statale cinese Dongfeng per la produzione di veicoli Peugeot e Jeep in Cina. Lo riporta la ... ilgiorno.it Stellantis, Leapmotor passeranno a una produzione congiunta di veicoli elettrici in Europa, approfondendo la partnership reddit