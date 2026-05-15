Stellantis accordo con Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep in Cina

Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica. L’intesa prevede la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato locale sia all’esportazione in altri paesi. La collaborazione tra le due aziende dura da 34 anni e con questa nuova intesa si intende rafforzare la partnership attraverso una produzione condivisa di modelli di automobili. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalle aziende coinvolte.

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