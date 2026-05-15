Stellantis accordo con Dongfeng per produrre Peugeot e Jeep in Cina
Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato la firma di un accordo di cooperazione strategica. L’intesa prevede la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina, destinati sia al mercato locale sia all’esportazione in altri paesi. La collaborazione tra le due aziende dura da 34 anni e con questa nuova intesa si intende rafforzare la partnership attraverso una produzione condivisa di modelli di automobili. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente dalle aziende coinvolte.
Stellantis e Dongfeng Group “hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. “Stellantis e Dongfeng Group hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore”. Lo comunica Stellantis in una nota. “In base all’accordo siglato oggi, e subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione, a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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