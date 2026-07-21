Stefano De Martino e quel like ad Alessia Lanza che vale più di mille parole | è un flirt o un indizio su Sanremo 2027?

Stefano De Martino ha messo un like a un post di Alessia Lanza, scatenando discussioni tra gli appassionati di gossip. Il gesto è stato notato sui social e ha alimentato speculazioni su una possibile relazione tra i due. La scena ha attirato l’attenzione anche per il possibile collegamento con il Festival di Sanremo 2027, anche se non ci sono conferme ufficiali. Il like ha suscitato reazioni tra i follower, senza ulteriori dettagli o dichiarazioni da parte dei diretti interessati.

Bastano pochi secondi, un doppio tap su uno schermo, e il mondo del gossip italiano si accende come una miccia. Stefano De Martino, volto di punta della Rai e futuro conduttore del Festival di Sanremo 2027, è finito al centro delle indiscrezioni dopo aver messo un like a una foto di Alessia Lanza, creator torinese da oltre 1,7 milioni di follower su Instagram. Un gesto apparentemente innocuo che, nell’era dei social, ha immediatamente acceso le ipotesi più disparate. Il like è comparso sotto uno scatto della giovane influencer e, nel giro di poche ore, i fan hanno iniziato a interrogarsi sul suo significato. È l’inizio di un flirt estivo... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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