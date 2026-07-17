Flirt o Sanremo 2027? Il like di Stefano De Martino accende il gossip su Alessia Lanza

Notizia in breve

Un like su Instagram ha riacceso il gossip sulla vita privata di Stefano De Martino, coinvolgendo anche Alessia Lanza. La scoperta ha generato discussioni tra gli utenti e alimentato le voci su possibili flirt tra i due. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’attenzione si concentra sulla natura del like e sulle recenti indiscrezioni di incontri tra i due. La vicenda ha suscitato curiosità nel mondo dello spettacolo e tra i follower.