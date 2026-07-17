Flirt o Sanremo 2027? Il like di Stefano De Martino accende il gossip su Alessia Lanza
Un like su Instagram ha riacceso il gossip sulla vita privata di Stefano De Martino, coinvolgendo anche Alessia Lanza. La scoperta ha generato discussioni tra gli utenti e alimentato le voci su possibili flirt tra i due. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma l’attenzione si concentra sulla natura del like e sulle recenti indiscrezioni di incontri tra i due. La vicenda ha suscitato curiosità nel mondo dello spettacolo e tra i follower.
Il mondo del gossip è in fermento dopo che un semplice, (ma eloquente?), like su Instagram ha riacceso i riflettori sulla vita privata di Stefano De Martino. Il conduttore, designato al timone del prossimo Festival di Sanremo 2027, ha fatto scattare l'allarme gossip mettendo un "mi piace" a un recente scatto postato sul suo profilo da Alessia Lanza, popolare content creator. Un gesto che, nell’era dei social, non passa mai inosservato: i fan più attenti si chiedono se dietro quel piccolo segno di apprezzamento si celi l’inizio di un flirt estivo o, più semplicemente, un corteggiamento "strategico" da parte del presentatore, da tempo ufficialmente single, alla ricerca di un volto fresco per accattivarsi il favore della Generazione Z in vista della kermesse sanremese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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“Alessia, è lei”. Stefano De Martino, il gossip scoppiato cosìStefano De Martino ha confermato la sua relazione con Alessia, come annunciato durante un evento pubblico.
Temi più discussi: Sanremo 2027: addio alle Nuove Proposte? Ecco come dovrebbe funzionare la gara dei giovani; Stefano De Martino corteggia Alessia Lanza: l'ipotesi di un flirt (o un indizio per Sanremo). Chi è la giovane (e bellissima) creator; La paura di Brignone: Provo dolore costantemente. La Coppa del mondo? Non so se riuscirò a gareggiare; Stefano De Martino a Sanremo? Menomale, prima di lui solo anziani a condurlo. Così Cecchetto.
Il like di Stefano De Martino ad Alessia Lanza potrebbe nascondere un flirt o una mossa in vista di Sanremo 2027. Il conduttore e direttore artistico sta già muovendo i primi passi per costruire un Festival diverso dal solito, più attuale e vicino ai più giovani. Ne facebook
Un like di #StefanoDeMartino a una foto pubblicata da Alessia Lanza il 15 luglio 2026 ha alimentato le voci su un possibile flirt o una futura collaborazione. Al momento, però, non risultano conferme su rapporti personali o progetti comuni. x.com
Stefano De Martino, spunta un like alla famosa tiktoker: flirt o mossa per Sanremo 2027Stefano De Martino corteggia la giovane content creator Alessia Lanza sui social: flirt in corso o tattica in vista di Sanremo 2027. donnaglamour.it
Stefano De Martino corteggia Alessia Lanza: l'ipotesi di un flirt (o un indizio per Sanremo). Chi è la giovane (e bellissima) creatorUn like apparentemente innuocuo, che potrebbe nascondere qualcosa: il conduttore sta corteggiando la giovane - seguitissima sui social - o la sua è una mossa tattica per il Festival? today.it