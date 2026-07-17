Stefano De Martino ha messo un like a un post pubblicato da Alessia Lanza, influencer nota sui social. Il gesto è stato notato e condiviso sui social network, attirando l’attenzione di fan e media. Il like si riferisce a un contenuto condiviso dall’influencer, senza ulteriori commenti o interazioni pubbliche da parte del ballerino. La notizia si diffonde tra gli utenti online, alimentando discussioni e curiosità.

Stefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggi del momento, per questo ogni suo gesto riesce a fare notizia. Dopo il video virale in ci spazzava il balcone, il futuro conduttore di Sanremo 2027 è finito al centro del gossip per via di un Like ad Alessia Lanza, celebre influencer. Stefano De Martino e il Like ad Alessia Lanza. La vita sentimentale di Stefano De Martino da qualche tempo è un mistero. Il conduttore ha deciso infatti di concentrarsi sulla carriera, conducendo con successo Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile. Ora che la stagione televisiva si è conclusa, Stefano ha trovato il tempo per rifiatare e, forse, per dedicarsi all’amore. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

© Dilei.it - Stefano De Martino e il “like” ad Alessia Lanza, cosa è successo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuovo flirt per Stefano De Martino Spunta Alessia Lanza e il web esplode

Notizie e thread social correlati

“Alessia, è lei”. Stefano De Martino, il gossip scoppiato cosìStefano De Martino ha confermato la sua relazione con Alessia, come annunciato durante un evento pubblico.

“Terribile”. Stefano De Martino, choc in auto: fan senza parole, cosa è successoStefano De Martino si è trovato coinvolto in un episodio improvviso mentre si trovava in auto, attirando l’attenzione dei fan e dei media.

Temi più discussi: Stefano De Martino spazza il balcone e manda in tilt i social: il video dalla villa di Posillipo diventa virale; Stefano De Martino a casa di Belén per il compleanno di Luna: c'è anche Spinalbese, ma manca Gaetano Fidanzati; Stefano De Martino al compleanno della figlia di Belen, la famiglia è (finalmente) riunita; Stefano De Martino spazza il balcone dopo le vacanze: fan in delirio per la sua versione da casalingo. Sembra una pubblicità.

Sanremo 2027: Stefano De Martino al lavoro sul cast. Tra i nomi che circolano Emma, Madame, Blanco, Mahmood e Ultimo — chi farà saltare il banco? x.com

Ora c’è non c’è mattarella quale personaggio reale o immaginario potrebbe sostituirlo come presidente della repubblica italiana? reddit

Stefano De Martino e il like ad Alessia Lanza, cosa è successoStefano De Martino è senza dubbio uno dei personaggi del momento, per questo ogni suo gesto riesce a fare notizia. Dopo il video virale in ci spazzava il balcone, il futuro conduttore di Sanremo 2027 ... dilei.it

Stefano De Martino e Alessia Lanza, flirt o collaborazione? Il like accende la curiosità. Chi è la TiktokerNell'era dei social è sufficiente un like per iniziare a sognare. Una traccia apparentemente innocua, ma comunque un segnale di apprezzamento. msn.com