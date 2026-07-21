STAGIONE MEDIASET 2026 | CANALE 5 SI RIACCENDE TRA REALITY SHOW E SOAP

Notizia in breve

Pubblicitalia ha annunciato i palinsesti autunnali 2026 per le tre principali reti, con Canale 5 che si riaccende tra reality, show e soap. In daytime, sono confermati tutti gli appuntamenti della stagione precedente. La programmazione prevede quindi una continuità di contenuti, senza modifiche significative, mantenendo il pubblico fedele agli show già in onda. Non sono stati annunciati cambiamenti per le altre fasce di programmazione o eventuali novità.