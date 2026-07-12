Dal 13 luglio, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subisce modifiche. La soap “Be My Sunshine” entra nel daytime, mentre gli orari di “Forbidden Fruit” e “Far Away” vengono spostati. La programmazione cambia per adattarsi alle nuove fasce orarie, con le soap che occupano parti differenti del pomeriggio. La modifica riguarda solo la sequenza e gli orari di trasmissione, senza alterare la durata complessiva dei programmi.

Cambio palinsesto Mediaset: il pomeriggio di Canale 5 cambia look. A partire da lunedì 13 luglio, Be My Sunshine sbarca nel daytime, mentre cambia lo slot orario di Forbidden fruit e Far away. Ecco tutte le novità di Canale 5 relativamente alle soap del pomeriggio. Forbidden fruit cambia orario da lunedì 13 luglio. Il serial drammatico turco Forbidden fruit cambia orario: da lunedì 13 luglio addio al doppio episodio. Le vicende di Halit Argun e Yildiz Yilmaz continueranno a deliziarci nel daytime di Canale 5, ma con una sola puntata. Nella versione estiva la dizi turca prenderà il via alle 14:15 – subito dopo Beautiful – e ci terrà compagnia fino alle 14:41 circa, quando il timone passerà a un’altra dizi turca molto amata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Variazione palinsesto Mediaset: come cambia il pomeriggio di Canale 5 dal 13 luglio, gli orari delle Soap

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Forbidden Fruit cambia tutto: Canale5 sposta la soap

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