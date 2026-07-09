Mediaset la nuova stagione 2026 2027 - Milo Infante doppio Berlinguer anche in seconda serata e - Da Panariello al game show di Michelle Hunziker Club dell' 1% arriva El Desafio | tutte le novità e i grandi ritorni su Canale 5 Italia 1 e Rete 4
Mediaset ha annunciato le novità per la stagione 20262027. Su Canale 5 tornano i game show 'Passaparola' e 'Ok, il Prezzo è Giusto!', entrambi rinnovati. La rete sta inoltre preparando il ritorno di alcuni programmi storici, tra cui La Ruota della Fortuna, e presenta nuove proposte come il game show di Michelle Hunziker e lo show di Panariello. Tra le novità anche la presenza di Milo Infante in due ruoli e di Berlinguer in seconda serata. È in fase di sviluppo anche 'El Desafio' su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.
Mediaset - Canale 5 rilancia: dopo La Ruota della Fortuna tornano rinnovati anche 'Passaparola' e 'Ok, il Prezzo è Giusto' Canale 5 al lavoro per il lancio di due storici game show della televisione italiana nel preserale: 'Passaparola' e 'Ok, il Prezzo è Giusto!'. "Sono due grandissimi marchi storici di Mediaset che vogliamo rivitalizzare, così come abbiamo fatto con 'La Ruota della Fortuna'" le parole di Federico di Chio, direttore marketing strategico Mediaset, nel corso della serata con la stampa a Cologno Monzese. Canale 5 e gli show di intrattenimento - Nel preserale e nell'access... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Temi più discussi: Il futuro di Milo Infante a Mediaset: c’è uno spiraglio per il mattino di Canale 5; Milo Infante verso Canale 5. L'ipotesi che potrebbe cambiare gli equilibri della mattina Mediaset; Mediaset chiude Real Politik in prima serata. Infante va al martedì. Per lui anche appuntamento quotidiano al mattino; Milo Infante, futuro in Mediaset ancora da decidere: Rete 4 resta favorita, ma spunta l'ipotesi Canale 5.
Il nuovo palinsesto Mediaset: arrivi, conferme e incognite Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione e le novità non mancano: tra gli ingaggi più importanti ci sono Selvaggia Lucarelli e Milo Infante, mentre nel roster entra anche Giorgio Panar facebook
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