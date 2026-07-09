Mediaset la nuova stagione 2026 2027 - Milo Infante doppio Berlinguer anche in seconda serata e - Da Panariello al game show di Michelle Hunziker Club dell' 1% arriva El Desafio | tutte le novità e i grandi ritorni su Canale 5 Italia 1 e Rete 4

Notizia in breve

Mediaset ha annunciato le novità per la stagione 20262027. Su Canale 5 tornano i game show 'Passaparola' e 'Ok, il Prezzo è Giusto!', entrambi rinnovati. La rete sta inoltre preparando il ritorno di alcuni programmi storici, tra cui La Ruota della Fortuna, e presenta nuove proposte come il game show di Michelle Hunziker e lo show di Panariello. Tra le novità anche la presenza di Milo Infante in due ruoli e di Berlinguer in seconda serata. È in fase di sviluppo anche 'El Desafio' su Canale 5, Italia 1 e Rete 4.