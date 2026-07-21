STAGIONE MEDIASET 2026 | CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4 SI RIACCENDONO TRA REALITY SHOW INFORMAZIONE E FILM

Notizia in breve

Per l'autunno 2026, i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sono stati annunciati da Publitalia. In daytime, su Canale 5 sono confermati tutti gli appuntamenti della stagione precedente. La programmazione include reality, show, informazione e film, con una riproposizione delle stesse fasce orarie. Nessuna modifica annunciata nelle fasce diurna rispetto alla stagione passata, mantenendo così le stesse offerte di contenuti.