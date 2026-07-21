STAGIONE MEDIASET 2026 | CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4 SI RIACCENDONO TRA REALITY SHOW INFORMAZIONE E FILM
Per l'autunno 2026, i palinsesti di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 sono stati annunciati da Publitalia. In daytime, su Canale 5 sono confermati tutti gli appuntamenti della stagione precedente. La programmazione include reality, show, informazione e film, con una riproposizione delle stesse fasce orarie. Nessuna modifica annunciata nelle fasce diurna rispetto alla stagione passata, mantenendo così le stesse offerte di contenuti.
Publitalia ha reso i palinsesti per l’autunno 2026 delle sue tre reti principali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci sarà in palinsesto. CANALE 5. DAYTIME In daytime su Canale 5 confermati tutti gli appuntamenti della precedente stagione televisiva. In preserale troveremo Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti dal 31 agosto alle 18:40. PRIME TIME Domenica: L’EredeChi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Lunedì: Grande Fratello VipZelig This is Me Martedì: Super KaraokeFictionGrande Fratello Vip Mercoledì: La Ruota della FortunaIl VoloFiction Giovedì: Racconto di Una NotteSoap Venerdì: Grande Fratello Vip Sabato: ConcertiTu Si Que Vales SECONDA SERATA La domenica troveremo Pressing, mentre il giovedì X-Style. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Palinsesti Mediaset 2026/27:Milo Infante porta Ore11 su Rete 4, GFVip, Passaparola e tutte le novità
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