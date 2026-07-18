Stabilicum al Senato Il rebus della preferenze | il governo vuole riproporle

Riproporre al Senato l’emendamento sulle preferenze oppure evitare per portare a casa in fretta la riforma? È questo l’interrogativo su cui riflette la maggioranza di governo alla vigilia dell’approdo della legge elettorale a Palazzo Madama, dove il testo arriva la prossima settimana alla Commissione Affari costituzionali, per andare poi in aula a settembre. Noi moderati ha già annunciato una nuova proposta di modifica "per dare ridare la scelta dei rappresentanti ai cittadini". Questa volta non ci sarebbe il voto segreto, come ha ricordato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Ma i numeri sono più risicati. E a Palazzo Madama il gruppo di Forza Italia è forse più riluttante di quanto non sia stato alla Camera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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