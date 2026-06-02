Domani si concluderà la fase preparatoria della legge elettorale, con l’audizione degli ultimi costituzionalisti. Da lunedì inizierà la discussione generale, seguita dai voti e dalla presentazione degli emendamenti. Attualmente sono in corso studi sui correttivi, mentre il tema delle preferenze resta ancora fuori dal dibattito. La discussione si svolgerà senza ulteriori passaggi preliminari, puntando alla definizione definitiva del testo.

Finora è stato solo il prologo. Ma domani, con l’audizione degli ultimi costituzionalisti, la fase preparatoria si esaurirà e la legge elettorale entrerà nella sua fase più concreta: quella della discussione generale, dei voti e della battaglia sugli emendamenti. Un cammino che potrebbe subire le prime, repentine scosse già da giovedì, quando lo Stabilicum 2.0 dovrebbe essere adottato come testo base in commissione Affari costituzionali della Camera per iniziare a misurarsi con la necessità di cambiare. La maggioranza sa che l’articolato attuale è un campo minato e che diverse norme vanno risistemate per evitare uno schianto frontale contro i rilievi della Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stabilicum, riparte l’esame. Allo studio i correttivi. Ma resta il tabù preferenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esame Fiorentina, tabù-gol per Kenan. Juve, tutto per il pass: ma serve il miglior YildizIn questa stagione, Kenan Yildiz non ha ancora trovato la rete con la maglia della Fiorentina, nonostante le apparizioni in campionato.

Stabilicum, Lega contro le preferenze: Meloni tra fiducia e divisioniLa Lega ha presentato una proposta contro le preferenze, suscitando divisioni tra i partiti di maggioranza.

Si parla di: Stabilicum, riparte l’esame. Allo studio i correttivi. Ma resta il tabù preferenze.

Stabilicum, riparte l’esame. Allo studio i correttivi. Ma resta il tabù preferenzeIl primo nodo da sciogliere riguarda il computo di Trentino e Valle d’Aosta. La mossa per scongiurare i rilievi della Consulta sulla seconda versione del testo. I sondaggi danno il Campo largo in vant ... msn.com

Il governo accelera per cambiare le regole del gioco: cosa c'è nella nuova legge elettorale di Meloni, lo StabilicumMentre si avvicina la data di scadenza naturale della legislatura, con le elezioni politiche in calendario per il 2027, la maggioranza guidata da Giorgia Meloni si appresta a cambiare le regole del ... today.it