Spese per ristoranti gioielli e viaggi con la carta di credito aziendale | Limone ex dg dello Zooprofilattico invitato a dedurre
L'ex direttore generale dello Zooprofilattico è stato convocato a dedurre dopo che la Procura della Corte dei Conti ha contestato spese non giustificate effettuate con la carta di credito aziendale. Tra le spese segnalate ci sono pagamenti per ristoranti, gioielli e viaggi. La contestazione riguarda un possibile danno erariale di circa 314 mila euro. L'ex dg dovrà presentare le sue spiegazioni sull'utilizzo dei fondi pubblici.
Spese non giustificate con la carta di credito dell'Istituto Zooprofilattico: la Procura della Corte dei Conti contesta un possibile danno erariale da 314mila euro all'ex direttore generale. Ci sarebbero anche i pranzi (uno di domenica) in noti ristoranti stellati tra le spese non giustificate contestate al dirigente sanitario durante il suo periodo alla guida dell'ente, ma nel mirino è finito anche il noleggio di due auto. Stamattina, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei Conti, hanno notificato un... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
NEW Restaurants in Punta Prima You NEED to Try (April 2026!)
Notizie e thread social correlati
Carta di credito e auto Izsm Portici, a ex dg Limone invito a dedurre per danno da 314.000 euroLa Procura regionale della Corte dei conti ha inviato un invito a dedurre a un ex direttore generale dell'Izsm di Portici, contestando un danno...
Spese folli con le carte di credito rubate nei negozi del centro: fermata la banda dello shoppingUna banda di criminali è stata fermata mentre tentava di utilizzare carte di credito trafugate nei negozi del centro città.
Argomenti più discussi: Sanità pubblica, Corte dei Conti contesta danno erariale per 314mila euro; Carta aziendale usata per viaggi, ristoranti e gioielli da regalare: spese illecite da 314mila euro nella sanità; Carte aziendali per ristoranti, viaggi e gioielli: contestato danno erariale da 314mila euro a ente sanitario; Milano carissima, ma sai cosa costa di più?.
A maggio a Roma aumentano le spese per la casa, i carburanti e il carrello della spesa. Crescono anche alloggi turistici, orologi e gioielli. Giù i prezzi di olio, burro e smartphone. ? facebook
Carte aziendali per ristoranti, viaggi e gioielli: contestato danno erariale da 314mila euro a ente sanitarioRistoranti, viaggi, gioielli: carte aziendali usate per spese non istituzionali, contestato danno erariale da 314mila euro a ente sanitario ... ilgiornalelocale.it