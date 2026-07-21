Spese per ristoranti gioielli e viaggi con la carta di credito aziendale | Limone ex dg dello Zooprofilattico invitato a dedurre

Notizia in breve

L'ex direttore generale dello Zooprofilattico è stato convocato a dedurre dopo che la Procura della Corte dei Conti ha contestato spese non giustificate effettuate con la carta di credito aziendale. Tra le spese segnalate ci sono pagamenti per ristoranti, gioielli e viaggi. La contestazione riguarda un possibile danno erariale di circa 314 mila euro. L'ex dg dovrà presentare le sue spiegazioni sull'utilizzo dei fondi pubblici.