Spese folli con le carte di credito rubate nei negozi del centro | fermata la banda dello shopping
Una banda di criminali è stata fermata mentre tentava di utilizzare carte di credito trafugate nei negozi del centro città. Le indagini hanno portato al loro arresto dopo aver scoperto che avevano cercato di prelevare denaro dai conti e di acquistare beni di lusso con strumenti illeciti. La polizia ha sequestrato numerose carte di credito e ha ricostruito i movimenti dei sospetti, che avevano pianificato più operazioni fraudolente in diversi esercizi commerciali.
Sorpresi con le mani nel sacco - o meglio, nelle tasche altrui - mentre tentavano di ripulire conti correnti e fare acquisti di lusso con carte di credito rubate. È il bilancio di un servizio di controllo del territorio nel cuore di Roma, dove cinque persone sono finite in manette nel giro di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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