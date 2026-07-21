Carta di credito e auto Izsm Portici a ex dg Limone invito a dedurre per danno da 314.000 euro

La Procura regionale della Corte dei conti ha inviato un invito a dedurre a un ex direttore generale dell'Izsm di Portici, contestando un danno erariale di circa 314.557 euro. La contestazione riguarda l’uso di una carta di credito aziendale e di un’auto di servizio dell’azienda. Si tratta di un procedimento legato a presunte irregolarità nell’utilizzo di risorse aziendali.

Tempo di lettura: 7 minuti Uso della carta di credito aziendale e dell’auto di servizio dell’ Izsm di Portici: un’ipotesi di danno erariale di 314.557 euro è contestata ad Antonio Limone dalla Procura regionale della Corte dei conti. Al manager, oggi dg dell’Asl Caserta, è stato notificato un invito a dedurre dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega del vice procuratore generale Davide Vitale. “L’attività di polizia erariale avrebbe fatto emergere plurimi profili di irregolarità” recita una nota delle Fiamme Gialle. “ Gli accertamenti svolti – afferma il comunicato – avrebbero evidenziato il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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