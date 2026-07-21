La Procura regionale della Corte dei Conti ha contestato un danno erariale di 314 mila euro all’attuale direttore generale dell’Asl di Caserta. La contestazione riguarda spese sostenute per ristoranti e viaggi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o accertamenti in corso. La cifra è stata calcolata sulla base delle spese ritenute non conformi alla normativa vigente. La verifica è ancora in corso.

La Procura regionale della Corte dei Conti ha contestato un presunto danno erariale di 314 mila euro ad Antonio Limone, attuale direttore generale dell'Asl di Caserta. L'invito a dedurre è stato notificato dalla Guardia di Finanza di Napoli al manager 64enne originario di Mercogliano. La vicenda è stata riportata da CasertaNews. Le contestazioni non riguardano l'incarico attuale all'Asl di Caserta, assunto nell'agosto 2025, ma il periodo in cui Limone era alla guida dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Secondo la Procura contabile, tra il 2009 e il 2014 e successivamente dal 2015 al 2020 sarebbero state sostenute spese con le carte di credito dell'ente senza adeguata documentazione che ne giustificasse la finalità istituzionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Spese per ristoranti e viaggi: contestato danno erariale da 314mila euro al manager Asl Antonio Limone

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