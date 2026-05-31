Borse di lusso e viaggi coi fondi per migranti | al consorzio Maleventum contestato danno erariale da 1,3 milioni

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha contestato un danno erariale di 1,3 milioni di euro agli amministratori del consorzio Maleventum. Secondo l’accusa, i fondi destinati all’accoglienza dei migranti sarebbero stati utilizzati per spese personali, tra cui acquisti di borse di lusso e viaggi. L’indagine riguarda un presunto impiego improprio di risorse pubbliche, con un possibile utilizzo dei soldi per fini diversi da quelli previsti. La vicenda è in fase di valutazione legale.