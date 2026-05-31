Borse di lusso e viaggi coi fondi per migranti | al consorzio Maleventum contestato danno erariale da 1,3 milioni
La Corte dei Conti ha contestato un danno erariale di 1,3 milioni di euro agli amministratori del consorzio Maleventum. Secondo l’accusa, i fondi destinati all’accoglienza dei migranti sarebbero stati utilizzati per spese personali, tra cui acquisti di borse di lusso e viaggi. L’indagine riguarda un presunto impiego improprio di risorse pubbliche, con un possibile utilizzo dei soldi per fini diversi da quelli previsti. La vicenda è in fase di valutazione legale.
La Corte dei Conti contesta un danno erariale da 1.3 milioni di euro agli amministratori del consorzio Maleventum: i soldi destinati all'accoglienza migranti sarebbero stati usati per spese personali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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