Giffoni Film Festival contestato danno erariale | sequestro da 478 mila euro

Le autorità hanno disposto il sequestro di 478 mila euro in relazione a un procedimento per danno erariale al Giffoni Film Festival. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno riguardato presunte irregolarità nella gestione finanziaria dell’evento. Il sequestro è stato effettuato su delega dell’autorità giudiziaria. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle parti coinvolte o sulle motivazioni specifiche del provvedimento.

Indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza sulle edizioni dal 2016 al 2024. Parte dei fondi pubblici sarebbe stata “dirottata” all’associazione presieduta dalla moglie del direttore artistico Claudio Gubitosi. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti, hanno notificato un invito a dedurre, con contestuale atto di messa in mora, nei confronti dell’ente autonomo Giffoni Experience, del direttore artistico e organizzativo e del Responsabile Unico del Procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di 478. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Giffoni Film Festival, contestato danno erariale da 478mila euro

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