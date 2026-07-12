Il Po invaso dal mare | il video incredibile del cuneo salino
Un video mostra il mare che risale la corrente nel tratto vicino alla barriera antisale alla foce del Po di Gnocca. Le immagini ritraggono l'acqua salata che si muove controcorrente, invadendo il fiume. Il filmato è stato diffuso dal Consorzio di bonifica Delta del Po. La scena si svolge nel punto in cui il mare entra nel corso del fiume, creando un flusso di acqua salata che si spinge verso l’interno.
Il mare risale la corrente al contrario nei pressi della barriera antisale alla foce del Po di Gnocca (video Consorzio bonifica Delta del Po). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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