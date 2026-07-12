Il fiume Po ha attraversato circa venti chilometri di territorio, portando con sé un cuneo salino che mette a rischio le colture agricole. La presenza di salinità nelle acque del fiume preoccupa gli agricoltori e le autorità, in vista del previsto aumento delle temperature tra martedì e mercoledì, soprattutto nel Centro-Sud.

Roma, 12 luglio 2026 – In attesa del picco di calore – previsto tra martedì e mercoledì, soprattutto al Centro-Sud – a preoccupare è il cuneo salino del Po. Il mare invade il grande fiume, “fino ad oggi ha percorso venti chilometri, dalla foce a Porto Tolle (Rovigo). Attivando sistemi d’emergenza siamo riusciti a tenere ma siamo stati costretti a chiudere tante derivazioni irrigue, il 70% della nostra rete”. Il mare invade il Po: colture a rischio. Rodolfo Laurenti, ingegnere, direttore del Consorzio bonifica Delta del Po, risponde di domenica pomeriggio mentre sta controllando gli ultimi dati sul computer, “siamo a 250 metri cubi al secondo di portata, a Pontelagoscuro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Po, allarme cuneo salino. “Ha percorso venti chilometri, colture a rischio”

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