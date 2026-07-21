A 25 anni dal G8 di Genova, le responsabilità sono state attribuite dalla magistratura, ma si discute ancora sulla ricostruzione degli eventi. I protagonisti istituzionali, le forze di polizia e i movimenti si sono confrontati in interviste, analizzando gli errori commessi e le dinamiche che portarono alle violenze. La discussione si concentra sulla necessità di una narrazione condivisa e sulla memoria degli episodi.

A venticinque anni dal G8 di Genova, se la magistratura ha ormai accertato le responsabilità dei diversi protagonisti, resta ancora aperta la questione di una memoria condivisa su quanto accaduto e sulla catena di errori che portò a quei fatti. Da questa esigenza nasce l’idea di mettere a confronto tre protagonisti di allora: l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, il dirigente della Polizia di Stato Gianpaolo Trevisi, presente all’esterno della scuola Diaz nella notte del blitz, e Guido Lutrario, tra i leader del movimento No Global e dei Disobbedienti. L’intervista, realizzata da LaPresse, si sviluppa a partire dalle stesse domande... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - G8 Genova: Istituzioni, polizia e movimenti all’analisi dell’errore. Le interviste a Scajola, Trevisi e Lutrario

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