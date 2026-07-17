Durante un intervento pubblico, un politico ha ricordato con vividezza la morte di un manifestante durante il G8 di Genova. Ha affermato che in quella gestione dell’ordine pubblico si sono ereditati errori dal governo precedente e ha descritto come un giovane carabiniere, alla prima esperienza, abbia sparato e ucciso un manifestante. La dichiarazione si concentra sulla memoria dell’evento e sulla responsabilità attribuita agli sbagli nella gestione della sicurezza durante le proteste.

“Non scorderò mai l’immagine della morte di Giuliani dove in questa gestione non riuscita dell’ordine pubblico a Genova un carabiniere alle prime armi, un giovane che ha rovinato la stessa sua vita sparando, ha ucciso un altro giovane”. Lo dice a LaPresse Claudio Scajola, oggi sindaco di Imperia, ministro dell’Interno ai tempi del G8 di Genova, nel luglio 2021. La morte di Giuliani, 23 anni, in piazza Alimonda è “un ricordo tragico”, racconta in una intervista video esclusiva che uscirà prossimamente su LaPresse, in cui rivive l’esperienza personale e professionale del G8 di Genova del 2001, che definisce “ un’occasione persa: c’era l’opportunità di costruire un nuovo scenario internazionale, la trasformazione di un nuovo percorso fra i Paesi più sviluppati per tracciare le linee di una nuova economia si è trasformata in una tragedia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - G8 Genova, Scajola: “Morte Giuliani ricordo più vivido, ereditammo errori da governo D’Alema”

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